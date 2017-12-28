المتهم باغتصاب فتاة فى مصلى بالمنوفية: "ما حصلش ولم اقترب منها"





المنوفية - محمود شاكر

"ماحصلشى وعلاقتنا ببعض جيران بس" بهذه العبارة نفى "م ح" 53 سنة تهمة اغتصابه الفتاة "ف" وذلك فى اعترافاته أمام نيابة بركة السبع، ومؤكدا أنه تربطه بأسرة الفتاة علاقات طيبة وليس له أى مشاكل معهم .

وأضاف المتهم فى اعترافاته: ليلة القبض عليه، وبعد صلاة العشاء وجد سيارة شرطة وبها 5 أفراد يسألون عن عن اسمي، وقاموا بتفتيشى، وأخذونى الى المركز، وتم اتهامى بمعاشرة الفتاة التى لم اقترب منها على الاطلاق .

وتابع المتهم فى اعترافاته أن آخر مرة رأى فيها الفتاة كان قبل الواقعة بثلاثة أيام وكانت متواجدة بالأرض المجاورة للمصلى، مؤكدا أنه تربطه بها وبوالدها علاقة جيرة ، ولا توجد اى خلافات .

وجاء قرار النيابة بحبس المتهم أربعة أيام وتم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ الى مركز شرطة بركة السبع ببلاغ يفيد بتقدم "ه.م.ب" 38 سنة، ربة منزل بتضررها من "م.ح.س" 53 سنة، عامل، وذلك لقيامه بالتعدى جنسيًا على ابنتها "ف.ع.م" 13 سنة، والجميع مقيم بقرية أبو مشهور التابعة للمركز.

وبسؤال الشاكية قررت أنه أثناء عودة ابنتها من الأرض الزراعية، فوجئت بأن ملابسها غير لائقة، ولاحظت كبر حجم بطنها، وأخبرتها بقيام المشكو فى حقه بمعاشرتها معاشرة الأزواج منذ سبعة أشهر وتكرر ذلك أكثر من مرة، وتمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 19506 جنح مركز بركة السبع وبالعرض على النيابة قررت الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على النيابة قررت حبس العامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة معاشرة فتاة وحملها سفاحا .

وأكدت والدة الفتاة أن نجلتها روت لها التفاصيل قائلة، أنها اثناء تواجدها بجوار المصلى فى أحد الأيام فوجئت بالجانى يطلب منها أن تساعده فى الشرب من احد الطلمبات الحبشية امام المصلى واستدرجها الى داخل المصلى، وبيده مطواة وأجبرها على خلع حجابها وكتم أنفاسها وتعدى عليها جنسيا داخل المصلى وهددها بعدم التحدث إلى أى أحد وإلا سيقوم بقتلها .

وتابعت الأم : خافت الفتاة ان تدلى باى معلومة حول الواقعة، خشية ان تتعرض للقتل ، وفى ليلة المولد النبوى عاود الجانى تعديه على الفتاة مرة اخرى، لتعود الى المنزل مقطعة الملابس ليفتتضح الامر وتذهب والدتها بها الى الطبيبة لتكتشف انها حامل بالشهر الخامس فلا تجد امامها سوى الذهاب الى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة .

وأضاف والد الفتاة ان المجرم لم يتورع ان يقوم باغتصاب الفتاة فى المصلى الذى اعدوة للصلاة وكانت نجلتة تقوم بالاعتناء به وتنظيفة رعايتة، وكانت بداية نهاية نجلتة على يد معدوم ضمير، ونطالب بان يتم اعدامة والقصاص منه .

واكد والد الفتاة انه تم عرض مبالغ مالية عليه حتى يتنازل على المحضر بالإضافة الى العديد من التهديدات للتنازل، مؤكدا انه لن يتنازل وانه متمسك بالقصاص لنجلتة والاعدام للجانى .