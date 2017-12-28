المتهمة بقتل زوجها فى حدائق القبة: "قتلته علشان ما بيصرفش على أولاده"الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:17 م
محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها، بسبب خلافات عائلية.
وكشفت تحقيقات المستشارين سعد أبو العز وأحمد هانى وأسامة حسين أعضاء نيابة حوادث غرب القاهرة، أن المجنى عليه يعمل سائق تاكسى، ويوم الحادث وصل ابنته للجامعة، وعقب عودته للمنزل نشبت مشادات كلامية بينه وبين زوجته، فتوجه للمطبخ لإحضار سكينا للاعتداء عليها، ونشبت بينهما مشاجرة، وعندما وقعت السكين من يده ضربته عدة طعنات فى ظهره وفى بطنه، ثم اتصلت بأخواتها الذين نقولوه لمستشفى السيد جلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وأكدت المتهمة فى أقوالها أمام النيابة، أن زوجها بخيل ولا يصرف عليها وعلى أولاده، واستمعت النيابة لأقوال أشقاء المتهمة الذين أكدوا ما جاء فى التحقيقات، فيما انتقل وكلاء نيابة حوادث غرب المستشارين سعد أبو العز وأحمد هانى، لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
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