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المباحث تكشف لغز مقتل طفل بأسوان: مسجل خطر خطفه لسرقة التوكتوك وفر هاربا

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:17 م
المباحث تكشف لغز مقتل طفل بأسوان: مسجل خطر خطفه لسرقة التوكتوك وفر هاربا حبس - أرشيفية


أسوان ندى سليم
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تمكن رجال المباحث بقسم أول أسوان برئاسة الرائد محمود حامد، وبتوجيهات العميد محمود عوض مدير إدارة البحث الجنائى، من فك لغز واقعة مقتل طفل لم يتجاوز 14 عاما، بمنطقة الشلال، حيث تبين أن المجنى عليه وهو سائق توكتوك توفى نتيجة ذبح بالرقبة وطعنة نافذة بالصدر. 

ودلت تحريات المباحث، إلى أن وراء الواقعة المتهم "حمادة ال" يبلغ من العمر 29 عاما، مسجل خطر ومقيم بمنطقة الحكروب، وذلك بعد أن علم أن الطفل يعمل سائق فراقبه عدة أيام، وليلة الحادث استوقفه بغرض توصيله إلى مكان ما، وافق الطفل وبالفعل تحرك للمكان المطلوب منه، لكنه فوجئ بالمتهم يشهر سلاحا أبيض عليه،  وطالبه بالتوجه إلى إحدى المناطق النائية بمنطقة الشلال، وعندما حاول الطفل عدم الاستسلام له ومقاومته طعنه المتهم بصدره ثم ذبحه وفر هاربا. 

كما كشفت المباحث أن المتهم خشى كشف جريمته فلاذ بالفرار تاركا جثة الطفل والتوكتوك ولم يحاول سرقته، خوفا من فضح أمره، وهرول إلى محافظة اسيوط للاختباء بها بعيدا عن الأجهزة الأمنية، إلا أن تم ضبطه منذ عدة ساعات، ومن المقرر عرضه على النيابة. 

 


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