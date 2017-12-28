الليلة.. القمر الأحدب قرب كوكب أورانوس فى سماء الوطن العربى

الليلة.. القمر الأحدب قرب كوكب أورانوس فى سماء الوطن العربىالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:01 ص
القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد سماء المنطقة العربية الليلة وقوع القمر الأحدب بالقرب من كوكب أورانوس فى قبة السماء، علمًا بأن أورانوس لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن رؤية أورانوس فى ليلة مظلمة وخالية من وجود القمر فى قبة السماء وعندما تكون ظروف الرصد مناسبة.
وتابعت "فبنهاية الأسبوع الأول من يناير 2018 ويغادر القمر سماء مساء يمكن محاولة رؤية أورانوس فى السماء المظلمة وهناك حاجة إلى استخدام منظار ثنائى العينية، وخريطة تفصيلية وبعض الصور للعثور على أورانوس أمام مجموعة نجوم الحوت".
وأشارت "أورانوس من الكواكب الغازية ويعرف أيضًا بالعملاق الجليدى فى الجزء الخارجى للنظام الشمسى، وهو أكبر بكثير من القمر هو يبدو كنقطة صغيرة بسبب المسافة الشاسعة التى تفصلنا عنه.
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