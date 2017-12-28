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الكويت تدعم وزارة الصحة اليمنية بـ 16 مولداً كهربائياً

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:08 م
الكويت تدعم وزارة الصحة اليمنية بـ 16 مولداً كهربائياً اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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تسلّم وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور ناصر باعوم ، اليوم الخميس ، بالعاصمة المؤقتة (عدن) الدفعة الرابعة من المولدات الكهربائية البالغ عددها 16 مولداً كهربائياً، مقدمة من دولة الكويت ضمن "حملة الكويت إلى جانبكم"، دعماً لقطاع الصحة.

وأعرب وزير الصحة اليمنى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن شكره وتقديره لدولة الكويت نظير ما تقدمه من دعم لا محدود لقطاع الصحة من خلال رفد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية الحديثة وسيارات الإسعاف وحافلات نقل الموظفين والأجهزة الطبية وغير الطبية، والتى كان آخرها وصول الدفعة الرابعة من المولدات الكهربائية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذى لصندوق إعانة المرضى الكويتى "مكتب اليمن" عضو الهيئة اليمنية-الكويتية للإغاثة الشيخ أبو إسماعيل، أنه تم تسليم الدفعة الرابعة التى تتضمن (16) مولداً كهربائياً لقطاع الصحة، ليبلغ إجمالى المولدات التى قدمتها الكويت عبر اللجنة الصحية بالجمعية الكويتية للإغاثة، للقطاع الصحى خلال الفترة الماضية (45) مولداً كهربائياً بمختلف الأحجام.

وأشار إلى أن تلك المولدات الكهربائية سيتم توزيعها عبر البرنامج الوطنى للإمداد الدوائى بالعاصمة المؤقتة (عدن) للمنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وستشكل دعماً إضافياً لتحسين البنية التحتية للقطاع الصحى والخدمى.


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