"القوى العاملة": قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي مجانا 4 يناير





كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن تقديم الوزارة منحة مجانية للشباب للالتحاق بدورات التدريب التحويلي علي المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وذلك بمعهد دون بوسكو "السالزيان الإيطالي" بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، وذلك من 4 إلي 11 يناير المقبل بفرع الإسكندرية، وحتي 18 يناير بفرع القاهرة .

وقال الوزير: إن المهن التي سيتم التدريب عليها تشمل لحام ارجون(TIG) للحاصلين علي دورة لحام اكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية ، ولحام كهرباء وأكسجين ، وتبريد وتكييف، وميكانيكا سيارات ، وكهرباء تحكم آلي كنترول ، للحاصلين علي دورة كهرباء تركيبات، والتحكم العددي P.L.C.S7.300 للحاصلين علي دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطه C.N.C.

وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول علي منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة ، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة ، حيث أن مواعيدها صباحا ومساءً.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى ( سارية المفعول)، وسن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بالمعهد بديوان عام الوزارة ، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وفي حالة الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال "سعفان" إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء ، وبطاقة الرقم القومي سارية، للاطلاع علي الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر ديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينه نصر الدور السادس "الإدارة المركزية للتدريب المهنى" خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر طول المدة المذكور عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك للمتقدمين للالتحاق بفرع المعهد بالقاهرة وسوف يتم استكمال الاختبارات العملية وتحديد المستوى بمقر معهد السالزيان 2 شارع عبد القادر طه الساحل شبرا لمن ينطبق عليه شروط الالتحاق.

وبالنسبة لمعهد الدون بوسكو ( فرع الإسكندرية )، تتم المقابلات الشخصية والاختبارات العملية من 4 وحتي 11 يناير 2018، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر المعهد 99 شارع شريف اللبان الإسكندرية.