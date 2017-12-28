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القبض على عاطل سرق سيارة بالسلام وطلب 50 ألف جنيه من مالكها فدية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:33 م
القبض على عاطل سرق سيارة بالسلام وطلب 50 ألف جنيه من مالكها فدية كلابش - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل سرق سيارة "مرسيدس" من تاجر أسفل منزله بمنطقة السلام وطلب فدية 50 ألف جنيه لإعادتها حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية بتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من "إسماعيل. م" تاجر أفاد فيه بسرقة سيارته أثناء ركنها أمام منزله بمدينة السلام، مشيرًا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أبلغه بدفع 50 ألف جنيه مقابل إعادة سيارته له.

 

اتفق رجال المباحث من صاحب السيارة على استدراج المتهم والاتفاق معه على تسليم المبلغ فى أحد الأماكن، حيث تم عمل كمين للمتهم وتم القبض عليه وإعادة السيارة لمالكها وعرض المتهم على النيابة التى تباشر التحقيق معه.


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