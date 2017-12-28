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الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:34 م
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العثور على جثة شاب طافية بترعة شمال الأقصر

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:59 م
العثور على جثة شاب طافية بترعة شمال الأقصر جثة - أرشيفية


الأقصر - أحمد مرعى
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر فى كشف غموض اختفاء شاب من منطقة الكرنك قبل أيام، حيث تبين أنه لقى مصرعه غرقا داخل إحدى الترع بالمنطقة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى اللواء إبراهيم مبارك مدير مباحث الأقصر بلاغا من أهالى نجع بدران بالكرنك شمال الأقصر، بعثورهم على جثة شاب على جانبى الترعة، وتبين أنه يدعى "محمد.أ.ش" 23 سنة، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم انتشال الجثة من المياه، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأقصر الدولى، وبعرضها على الطبيب الشرعى تبين أن الوفاة نتيجة للغرق، كما أكد تقرير الطب الشرعى عدم وجود أى شبهة جنائية بالواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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