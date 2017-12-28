الصحة: إعدام 75 طن أغذية و3 آلاف لتر سوائل غير صالحة للاستهلاك الأدمى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اعدام 75 طن و819 كيلو جرام أغذية متنوعة، و3 آلاف و 314 لتر سوائل لتغيرها في الخواص وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال النصف الاول من الشهر الجاري.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، انه تم ضبط 59 طن، و383 كيلو جرام أغذية متنوعة، و3 الاف و648 لتر، كما تم سحب 131 الف و93عينة أغذية وارسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال العديد من الحملات التى قامت بها وزارة الصحة والسكان فى هذا الصدد.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية، انه تم المرور على 6 آلاف و520 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحرير 4 الاف و708 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 696 منشأة غذاية لوجود مخالفات بها أو لعدم وجود ترخيص.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد الى انه تم استخراج 19608 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية، وذلك للتأكد من خلوهم من الامراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم اصدار 1620 شهادة خاصة برسائل الاغذية التي يتم تصديرها، بالاضافة الى التحفظ الصحي على 1131 رسالة مستوردة وذلك لحين ورود الافراج النهائي لها.

وأضاف الى أن الوزارة ماضية فى تنفيذ هذة الحملات المستمرة لتشديد الرقابة على المنشأت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية لها، لافتا الى دورية فحص عينات من الاغذية وتحليلها، كما يتم مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بهذه المنشآت.

الجدير بالذكر أنه تم اعدام 3 الاف و998 طن و737 كيلو جرام أغذية متنوعة، و185 الف و56 لتر سوائل لتغيرها في الخواص وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري