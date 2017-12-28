الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ14 محافظة





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اطلاق عدداً من القوافل الطبية المجانية خلال الاسبوع الحالي في الفترة من 22 الى 31 ديسمبر الجاري، بـ14 محافظة من محافظات الجمهورية حتى تأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي جنوب سيناء، والجيزة، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، والقاهرة، والمنيا، وقنا، والاسماعيلية، ومطروح، وبنى سويف، والوادى الجديد، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين.

وأضافت "الصادق" أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين يومي22 و23 ديسمبر في منطقتي وادى تال ووادى غرندل مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والمناجم مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، لافتة الى انه تم تنفيذ قافلتين طبيتين أخرتين بمنطقتي عزبة عثمان مركز شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وكوم الطويل مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال يومي 23 و24 من الشهر نفسه، كما تم تنفيذ قافلة طبية أخرى في يومي 24 و25 من الشهر الحالي في منطقة السلام مركز ابو المطامير محافظة البحيرة.

وأشارت "الصادق" الى أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية أخرى في يومي 25 و26 ديسمبر الجاري في مناطق سهل الطينة مركز شرق بورسعيد محافظة بورسعيد، والمالحة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، والنصر6 مركز العدوة محافظة المنيا.

كما تم تنفيذ قافلتين أخرتين في يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمنطقتي بهرمس مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، والكراتية مركز قوص محافظة قنا.

وتابعت أنه تم اطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق الفردان محافظة الاسماعيلية، والرابية وابوزريبة مركز برانى محافظة مطروح، ومهدى الاخرم مركز الفشن محافظة بني سويف، والاربعين 1 , 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وكفر دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية ليستمر عملهم خلال أمس واليوم، كما سيتم اطلاق قافلة طبية أخرى غداً في منطقة وادى الطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وأخيرا سيتم اطلاق قافلة الى منطقة العصافرة مركز المطرية محافظة الدقهلية في يومي 30 و31 من الشهر نفسه.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وأنف واذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان ،بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الاشعة و التحاليل الطبية ، بالاضافة الي تحويل الحالات التى تحتاج الى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذة القوافل.