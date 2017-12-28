السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى





كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مزرعة بطريق اسكندرية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مزرعة بطريق اسكندرية الصحراوى، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران وتم عملية إخماد الحريق.