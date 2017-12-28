السيطرة على حريق بمعرض موبيليا بأسيوط

حريق - ارشيفيه
أسيوط - هيثم البدرى
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شب قبل قليل حريق بمغلق خشب ومعرض موبيليات بمدينة أسيوط مما أدى إلى احتراق محتويات المغلق والمعرض دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.
كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ باشتعال النيران بمغلق خشب ومعرض موبيليات بمنطقة غرب البلد بجوار معهد الأورام وذلك بسبب غير معلوم.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدنى والإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كوردون أمنى حول المنطقة، وتم إخماد الحريق وتبين احتراق المغلق والمعرض بالكامل دون وقوع أية خسائر بشرية.
وجارى تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الحريق وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
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