السفارة التركية بأمريكا: رفع القيود على منح تأشيرات للأمريكيين





أ ف ب

أعلنت السفارة التركية فى واشنطن الخميس، أن تركيا ستستأنف بالكامل إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين بعد إجراء مماثل أعلنت عنه الولايات المتحدة.

وقالت السفارة التركية فى بيان إنه "وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، سيتم رفع القيود التى فرضناها على نظام التأشيرات للمواطنين الأمريكيين بالتزامن" مع رفع القيود الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة، إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورا.

وقالت السفارة فى بيان "بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمنى تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات فى تركيا".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها.

ومن جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بشكل كامل خدمات التأشيرات الأمريكية فى تركيا بعد خلاف دبلوماسى بشأن موظفين محليين ومواطنين أمريكيين اعتقلوا خلال حالة الطوارئ فى أنقرة.