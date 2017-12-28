video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة التركية بأمريكا: رفع القيود على منح تأشيرات للأمريكيين

الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:18 م
السفارة التركية بأمريكا: رفع القيود على منح تأشيرات للأمريكيين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت السفارة التركية فى واشنطن الخميس، أن تركيا ستستأنف بالكامل إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين بعد إجراء مماثل أعلنت عنه الولايات المتحدة.

وقالت السفارة التركية فى بيان إنه "وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، سيتم رفع القيود التى فرضناها على نظام التأشيرات للمواطنين الأمريكيين بالتزامن" مع رفع القيود الأمريكية. 

وقالت السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة، إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورا.

وقالت السفارة فى بيان "بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمنى تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات فى تركيا".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها. 

ومن جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بشكل كامل خدمات التأشيرات الأمريكية فى تركيا بعد خلاف دبلوماسى بشأن موظفين محليين ومواطنين أمريكيين اعتقلوا خلال حالة الطوارئ فى أنقرة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة الأمريكية بتركيا تستأنف خدمة التأشيرات بالكامل

تركيا

امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة