السفارة الأمريكية تؤكد وقوف واشنطن بقوة مع مصر فى حربها ضد الارهاب





(أ ش أ)

أدانت السفارة الأمريكية فى القاهرة الهجوم الذى وقع اليوم الخميس فى مدينة العريش فى شمال سيناء، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع مصر فى حربها ضد هذه الهجمات الإرهابية الجبانة".

وكان المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى أعلن أن ضابطا وخمسة جنود استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة فى إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنها تدين الهجوم، معربة عن "بالغ تعازيها لأسر وعائلات الضحايا".