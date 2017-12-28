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السفارة الأمريكية بتركيا تستأنف خدمة التأشيرات بالكامل

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:14 م
السفارة الأمريكية بتركيا تستأنف خدمة التأشيرات بالكامل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


أ ف ب - رويترز
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قالت السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورا.

وقالت السفارة فى بيان "بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمنى تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات فى تركيا".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها. 

ومن جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بشكل كامل خدمات التأشيرات الأمريكية فى تركيا بعد خلاف دبلوماسى بشأن موظفين محليين ومواطنين أمريكيين اعتقلوا خلال حالة الطوارئ فى أنقرة.

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت فى تركيا الأسبوع الماضى، أنه سيتم غلق البعثات في أنقرة واسطنبول وأضنة بعد إطلاق نار أمام السفارة في أنقرة الليلة الماضية.

وأضافت أن الشخص الذى فتح النار اعتقل ولم ترد تقارير بسقوط إصابات فى الواقعة التى حدثت بعد ساعات من مقتل السفير الروسى لدى تركيا بالرصاص على يد شرطى خارج نوبة عمله.

 


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