السعودية تدين تفجيرات سان بطرسبرج





إيمان حنا

أدانت السعودية الانفجار الذى وقع فى متجر فى مدينة سان بطرسبرج الروسية، والانفجارات التى وقعت في وسط العاصمة الأفغانية كابل.

وأعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية عن استنكار السعودية لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مؤكدا وقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوى الضحايا وشعوب وحكومات روسيا الاتحادية وجمهورية أفغانستان الإسلامية مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانفجار الذي شهدته مدينة سان بطرسبرج، الأربعاء، بـ "الهجوم الإرهابى، ودعا بوتين خلال حديث له مع مسؤولين بالجيش إلى إجراء تحقيق كامل حول الانفجار، ونقلت وكالة "تاس" بأن لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية ستبحث في القضية.

وقد أدى الانفجار بمتجر في المدينة الروسية إلى جرح أكثر من 12 شخصاً، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، فيما أظهرت التحقيقات الأولية العثور على جهاز تفجير في الموقع احتوى على 200 غرام من مادة "TNT"، الجهاز وُضع بخزانة داخل متجر "Perekrestok" الواقع داخل مجمع ترفيهي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "ريا" الروسية.