السعودية: إيقاف 110 شركات وغرامة 100 ألف ريال للتقصير فى خدمة الحجاج





كتبت ميرفت رشاد

اعتمد وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، القرارات الصادرة عن لجنة النظر فى مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، المرخص لها بالعمل فى موسم حج 1438 هجريا، البالغ عددها 110 قرارات.

وقالت الوزارة، فى بيان عبر موقعها، اليوم الخميس، إن تلك القرارات انتهت لمعاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها، بغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال وحتى 100 ألف ريال، وإيقاف لمدة موسم وأكثر لعدد من الشركات والمؤسسات، فى ضوء تقصيرهم فى الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم والإخلال بواجباتهم والتزاماتهم النظامية.

كما أصدرت اللجنة قرارا واحدا بحق أحد الأشخاص، لممارسته تقديم خدمات لحجاج الداخل دون ترخيص، وقد أكد المصدر أن التنسيق والتعاون المستمرين بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، للحد من الحملات الوهمية والحملات غير المرخص لها التى تؤثر سلبا على الحجاج ومنظومة الحج وتساهم فى تسلل الحجاج غير النظاميين لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نجحت فى تخفيض هذه الممارسات بشكل ملموس.