السجن المشدد 10 سنوات لـ15 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية كل من المستشارين أشرف سامى وإيهاب مهنا، وأمانة سر أمير يوسف بمعاقبة 15 متهما من عناصر الإخوان حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، فى قضية تظاهر ببندر المنيا، والتعدى على قوات الأمن، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر يوم 17 ديسمبر 2013.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر، وإصابة عدد من قوات الأمن بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.