السبت.. مؤتمر صحفى للأطباء لمناقشة حبس طبيب بسبب نقص المستلزمات الطبية

السبت.. مؤتمر صحفى للأطباء لمناقشة حبس طبيب بسبب نقص المستلزمات الطبيةالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:36 م
نقابة الأطباء
كتب وليد عبد السلام
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تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم لمناقشة قضية حبس الطبيب محمود ناصر بالزقازيق فى قضية عدم توافر المستلزمات الطبية.
ويعقد المؤتمر الصحفى بمقر النقابة العامة "دار الحكمة"42 شارع القصر العينى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأسلت النقابة العامة للأطباء خطابا الى المستشار نبيل صادق النائب العام وذلك للمطالبة باخلاء سبيل الطبيب محمود ناصر.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن الطبيب المذكور تم القبض عليه فى القضية رقم 23184 لعام 2017 ثان الزقازيق وتحدد اليوم الخميس للنظر فى امر تجديد حبس الطبيب من عدمه.
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