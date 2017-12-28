video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السبت.. مؤتمر صحفى للأطباء لمناقشة حبس طبيب بسبب نقص المستلزمات الطبية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:36 م
السبت.. مؤتمر صحفى للأطباء لمناقشة حبس طبيب بسبب نقص المستلزمات الطبية نقابة الأطباء


كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم لمناقشة قضية حبس الطبيب محمود ناصر بالزقازيق فى قضية عدم توافر المستلزمات الطبية.

 

ويعقد المؤتمر الصحفى بمقر النقابة العامة "دار الحكمة"42 شارع القصر العينى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

وأسلت النقابة العامة للأطباء خطابا الى المستشار نبيل صادق النائب العام وذلك  للمطالبة باخلاء سبيل الطبيب  محمود ناصر.

 

وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن الطبيب المذكور تم القبض عليه فى القضية رقم 23184 لعام 2017 ثان الزقازيق وتحدد اليوم الخميس للنظر فى امر تجديد حبس الطبيب من عدمه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمعية عمومية طارئة لـ"أطباء الشرقية" لمناقشة حبس طبيب بسبب "المستلزمات"

الأطباء

الزقازيق

النايب العام



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة