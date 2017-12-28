video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الروهينجا يواجهون وباء الدفتيريا القاتل وسط نقص المسعفين ومضادات السموم

الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:46 م
الروهينجا يواجهون وباء الدفتيريا القاتل وسط نقص المسعفين ومضادات السموم لاجئو الروهينجا


(رويترز)
إضافة تعليق

قال مسئولون إن العاملين فى مجال الصحة بمخيمات اللاجئين الروهينجا فى بنجلادش يعانون من نقص المسعفين القادرين على إعطاء مضادات السموم للمصابين بمرض الدفتيريا الذى أودى بحياة نحو 25 شخصا.

 

وقام الجيش فى ميانمار المجاورة بحملة على مسلمى الروهينجا من ولاية راخين فى أعقاب هجمات لمسلحين من الروهينجا على قاعدة عسكرية ومواقع للشرطة فى 25 أغسطس آب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 650 ألفا من الروهينجا فروا من ميانمار التى يهيمن البوذيون على سكانها إلى بنجلادش منذ أغسطس آب بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف فروا قبل ذلك.

 

وعالجت منظمة أطباء بلا حدود، الوكالة الرئيسية التى تتعامل مع تفشى المرض البكتيرى فى المخيمات التى تؤوى الروهينجا، أكثر من ألفى مريض فى الأسابيع القليلة الماضية وتستقبل نحو 100 حالة جديدة يوميا.

 

وتصف منظمة الصحة العالمية الدفتيريا بأنه مرض شديد العدوى ويتفشى على نطاق واسع ويمكن أن يتحول إلى وباء ويصل معدل الوفاة جراء الإصابة به إلى عشرة بالمئة. ووصفت أطباء بلا حدود الدفتيريا، بأنه مرض "طواه النسيان منذ فترة طويلة فى معظم أنحاء العالم بفضل زيادة معدل التطعيم".

 

وقالت كريستال فان ليوين، منسقة الأوضاع الطبية الطارئة لدى منظمة أطباء بلا حدود والموجودة حاليا فى كوكس بازار حيث تقع مخيمات اللاجئين، إن المنظمة تمكنت من توفير مضادات السموم لنحو 12 مريضا يوميا فقط بسبب نقص المسعفين المدربين.

 

وأضافت لرويترز اليوم الخميس "عندما يتوفر لدينا ما يكفى من الأشخاص وتبدأ المنظمات الأخرى فى إعطاء (مضادات السموم) ربما نصل إلى وضع لا يكون لدينا فيه مزيد من مضادات السموم".

 

وتابعت قائلة "إنه سلاح ذو حدين، نحتاج لمزيد من مضادات السموم ونحتاج فى الوقت نفسه للموارد البشرية اللازمة لإعطاء هذه الأدوية للمصابين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيمة ميانمار تتجنب مناقشة قضايا اغتصاب فتيات الروهينجا مع مسئولة أممية

اعرف كيف بررت إيران عدم التصويت لصالح قرار إدانة انتهاكات بحق مسلمى الروهينجا

صور.. لاجئو الروهينجا يواصلون الفرار لبنجلاديش فجرا سيرا على الأقدام

الروهينجا

اخبار الروهينجا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

"بص أمك" تحت مجهر مباحث الآداب.. البلاغات تنهال ضد مطربة الأغنية.. رواد السوشيال: إسفاف وانحطاط ومصير "شيما" بسجن القناطر ينتظرها.. هانى شاكر: جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.. والرقابة: لم نصرح بعرض الكليب

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة