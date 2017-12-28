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الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:35 م
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الذهب يصعد لأعلى مستوى فى شهر مع استمرار تراجع الدولار

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:29 م
الذهب يصعد لأعلى مستوى فى شهر مع استمرار تراجع الدولار الذهب والدولار-أرشيفية


رويترز
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صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى شهر اليوم الخميس فى معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات، وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى فى 4 أسابيع.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد فى وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر  عند 1292.67 دولار للأوقية.

 

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1295.30 دولار للأوقية، وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالى ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على 1% فى الشهر الجارى وبنحو 12% هذا العام.

 

وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى فى نحو 5 شهور البالغ 1235.92 دولار للأوقية الذى لامسته فى وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) توقعاته برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال 2018 دون تغيير، بينما ظل المستثمرون منقسمين بشأن تأثير الإصلاح الضريبى الأمريكى على النمو الاقتصادي، ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة فى أوقات الضبابية السياسية والمالية.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما جرى تداولها فى وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر عند 16.78 دولار للأوقية.

 

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1065.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير2001 عند 1069.50 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 921.10 دولار للأوقية.

 


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