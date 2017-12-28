الدولار ينخفض لأدنى مستوى فى 4 أسابيع.. وبتكوين تتراجع





لندن – رويترز

انخفض الدولار لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات اليوم الخميس ليظل تحت ضغوط جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فى الآونة الأخيرة بينما تعرضت عملة بتكوين المتقلبة لضغوط جديدة بعد هبوطها 30 بالمئة فى أقل من أسبوعين.

وتراجع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية نصف فى المئة اليوم إلى أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر.

وانخفضت العملة الأمريكية بما يزيد على تسعة بالمئة هذا العام متجهة صوب تسجيل أكبر انخفاض سنوى منذ 2003.

وزاد اليورو نحو نصف بالمئة إلى 1.1946 دولار وهو أعلى مستوياته فى شهر. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 13 بالمئة هذا العام، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوى منذ 2003.

واستفاد الجنيه الإسترلينى أيضا من ضعف الدولار اليوم ليرتفع نصف فى المئة إلى أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.3456 دولار.

ويتجه الإسترلينى لتحقيق أفضل أداء سنوى أمام الدولار منذ عام 2009 بصعوده أكثر من تسعة بالمئة، وإن كان لا يزال منخفضا أكثر من 10 بالمئة منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء العام الماضى.

وهبطت عملة بتكوين نحو سبعة بالمئة اليوم ليجرى تداولها فوق 14 ألف دولار بقليل فى بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج.