الداخلية تضبط 565 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

الداخلية تضبط 565 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية على مستوى الجمهوريةالخميس، 28 ديسمبر 2017 02:12 م
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط (14) قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، وضبط (127) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (77) قضية فى مجال الغش التجارى.
وأثمرت جهود شرطة التموين، عن ضبط (565) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، وضبط (31) قضية فى مجال اللحوم والأسماك ومصنعاتها .
وضبطت شرطة التموين (13) قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر، و(4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، وتم ضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.
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