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الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:28 م
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الداخلية تضبط 565 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:12 م
الداخلية تضبط 565 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط (14) قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، وضبط (127) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (77) قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين، عن ضبط (565) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، وضبط (31) قضية فى مجال اللحوم والأسماك ومصنعاتها .

وضبطت شرطة التموين (13) قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر، و(4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، وتم ضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

 

 


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