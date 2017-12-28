الداخلية: إحباط عملية إرهابية بسيناء ومقتل تكفيري





كتب محمود عبد الراضى

قالت وزارة الداخلية إن معلومات قطاع الأمن الوطنى رصدت اعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابى بمنطقة الساحة الشعبية بالعريش، فتم إعداد بعض الأكمنة بالموقع وحال استشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته، وعُثر بحوزة الإرهابى القتيل على طنبجة عيار 9 مم مذخرة بعدد 6 طلقات.

وأفادت الداخلية فى بيان بأن الإرهابى المتوفى يدعى محمود حسن سالمان أبو عنقة، ويقيم فى وادى العريش بئر 18 وسبق مشاركته فى العديد من العمليات العدائية تجاه القوات بالعريش وأبرزها السطو على فرع البنك الأهلى، والتعدى على كمين السبيل الأمنى، واغتيال أمين شرطة بإدارة المرافق فضلاً عن تورطه فى عمليات تصنيع وزرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك القوات بالعريش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.