الحكومة توافق على 4 اتفاقيات فى مجال البترول باستثمارات 230 مليون دولار.. صور

الحكومة توافق على 4 اتفاقيات فى مجال البترول باستثمارات 230 مليون دولار.. صورالخميس، 28 ديسمبر 2017 11:19 ص
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن اجتماع الحكومة اليوم الخميس شهد عرض مذكرات خاصة ببعض الاتفاقيات، وأقر الاجتماع 4 اتفاقيات، منها اثنتان للهيئة العامة للبترول، إحداهما فى البحر الأحمر والأخرى فى الصحراء الغربية، واثنتان متعلقتان بالشركة القابضة لجنوب الوادى، وهما جديدتان.
وأضاف "الملا"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن الاتفاقيات الجديدة تعنى مزيدا من فرص البحث والاستشكاف، وأهم بنود الاتفاقيات الأربعة أنها تتضمن التزامات بـ65 مليون دولار، واستثمارات بحد أدنى 230 مليون دولار، وحفر أكثر من 17 بئرا.
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