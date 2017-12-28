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الجيش اليمنى يحرز تقدما فى مديريتى خب والشغف بمحافظة الجوف

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:36 م
الجيش اليمنى يحرز تقدما فى مديريتى خب والشغف بمحافظة الجوف عناصر الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
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تمكن الجيش الوطنى اليمنى اليوم الخميس، من إحراز تقدم فى جبهتى خب والشعف فى محافظة الجوف، شمال شرق صنعاء.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الجيش اليمنى تقدم لأكثر من 17 كيلومترا على جبهتى خب والشعف، وذلك خلال عمليات عسكرية واسعة تصاعدت فيها المعارك مع ميليشيات الحوثى، مشيرة إلى تمكن قوات الجيش من تكبيد ميليشيات الحوثى الإرهابية خسائر كبيرة فى الأرواح والأعتدة.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت - فى وقت سابق اليوم - بسيطرة قوات الجيش الوطنى اليمنى على مديريتى نعمان وناطع فى محافظة البيضاء وسط اليمن.


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