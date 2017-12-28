الجيش اليمنى يحرز تقدما فى مديريتى خب والشغف بمحافظة الجوف

الجيش اليمنى يحرز تقدما فى مديريتى خب والشغف بمحافظة الجوفالخميس، 28 ديسمبر 2017 02:36 م
عناصر الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق
تمكن الجيش الوطنى اليمنى اليوم الخميس، من إحراز تقدم فى جبهتى خب والشعف فى محافظة الجوف، شمال شرق صنعاء.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الجيش اليمنى تقدم لأكثر من 17 كيلومترا على جبهتى خب والشعف، وذلك خلال عمليات عسكرية واسعة تصاعدت فيها المعارك مع ميليشيات الحوثى، مشيرة إلى تمكن قوات الجيش من تكبيد ميليشيات الحوثى الإرهابية خسائر كبيرة فى الأرواح والأعتدة.
وكانت مصادر يمنية قد أفادت - فى وقت سابق اليوم - بسيطرة قوات الجيش الوطنى اليمنى على مديريتى نعمان وناطع فى محافظة البيضاء وسط اليمن.
إضافة تعليق
«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك
خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة