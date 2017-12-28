الجيش الليبى يستعيد السيطرة على آخر معقل للمتشددين فى بنغازى





(أ ش أ)

أعلن الجيش الوطنى الليبى استعادة السيطرة على آخر معقل للجماعات المتشددة فى منطقة أخريبيش ببنغازى شرقى البلاد، وانتهاء العمليات العسكرية فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء نقلا عن الناطق العسكرى باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى فى تصريح صحفى اليوم،إنه تم تحرير منطقة خريبيش بالكامل بمدينة بنغازي.

وأضاف إن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة أعلن تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها.

وكانت قوات الجيش قد نجحت منذ أشهر فى دحر الجماعات المتشددة من مدينة بنغازي، باستثناء بعض الجيوب، التى كان آخرها منطقة أخريبيش.