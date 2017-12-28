"الجيزة" تبدأ فى إجراءات تقنين أراضى الدولة وفتح باب تلقى الطلبات لـ3 أشهر





كتب سيد​الخلفاوى

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن المحافظة بدأت فى إجراءات تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بتلقى طلبات المواطنين لمدة 3 أشهر لتقنين الأوضاع وفحصها والبت فيها وكيفية سداد مستحقات الدولة وإجراءات التظلم وفقاً للقانون.

وأكد الدالى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقى الطلبات وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز والبت بالمحافظة كما تم تشكيل لجان أخرى للمعاينة والتسعير والبت تيسيراً على المواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ وحضره كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة والمستشار عماد عطية المستشار القانونى للجنة الفحص والتقنين بلجنة إستراداد أراضى الدولة والمهندس ثروت زرد عضو لجنة إسترداد أراضى الدولة والمنطقة الصناعية والإستثمارية وكافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى أملاك الدولة لشرح اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية تطبيقها.

وقال المحافظ إنه تم تكليف جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعمل إعلانات بمساحات كبيرة يتم وضعها فى مكان بارز بمدخل الوحدة المحلية يتضمن فتح باب تلقى الطلبات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع وقد تم إعداد نموذج إسترشادى بالإجراءات المتبعة تيسيراً على المواطنين والإجابة على كافة إستفساراتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وتذليل الصعاب.

ولفت أن الاجتماع ناقش توضيح القانون والإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والنزاهة.