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الجزائرية ليلى زروقى رئيسة لبعثة الأمم المتحدة فى الكونغو الديموقراطية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:01 ص
الجزائرية ليلى زروقى رئيسة لبعثة الأمم المتحدة فى الكونغو الديموقراطية الوضع فى الكونغو - أرشيفية


أ ف ب
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أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الجزائرية ليلى زروقى التى سبق وأن تبوّأت عددا من المناصب المهمة فى المنظمة الدولية، عيّنها الأمين العام أنطونيو جوتيريس رئيسة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأوضحت المنظمة الدولية فى بيان أن زروقى التى تشغل أيضا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستباشر مهامها على رأس مونوسكو فى يناير المقبل خلفا للنيجرى مامان سيديكو الذى انتهت ولايته.

وبحسب البيان فإن زروقى تتمتع بخبرة تربو على 30 عاما فى القانون الدولى وحماية المدنيين، فى مناصب قيادية فى الغالب.

وشغلت زروقى بين 2012 و2016 منصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، برتبة وكيل أمين عام. وقبل ذلك التعيين مباشرة، كانت تشغل منصب نائبة للممثل الخاص للأمين العام ونائبة لرئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، "حيث قادت منذ عام 2008 جهود البعثة من أجل تعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين"، كما جاء فى نبذة مقتضبة عنها فى موقع الامم المتحدة.

 


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