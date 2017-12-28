"التنمية المحلية" توقع اليوم برتوكولاً لإنشاء ٢٥ مدرسة مجتمعية بقرى بئر العبد





كتب سيد الخلفاوى

يوقع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير.

ويهدف برتوكول التعاون تنفيذ 25 مدرسة مجتمعية لتعليم الكبار والمتسربين من التعليم في الوحدات المحلية القروية التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وعلي رأس هذه القرى، قرية الروضة والسادات و٦ أكتوبر والسلام وأم عقبة والشهداء والشيخ زايد وبئر العبد.