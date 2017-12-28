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التموين تقرر تخفيض سعر زيت عباد الشمس "تحيا مصر" لـ20جنيها من أول يناير

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:07 ص
التموين تقرر تخفيض سعر زيت عباد الشمس "تحيا مصر" لـ20جنيها من أول يناير د. على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء الدين فهمى


كتب مدحت وهبة
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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر زيت عباد الشمس " تحيا مصر " إلى 20 جنيها بدلاً من 20.5 جنيه للتر، وذلك على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية" اعتبارًا من أول يناير المقبل.

 

وقال الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تقرر تخفيض سعر  زيت عباد الشمس "تحيا مصر" على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية اضافة الى توفير العديد من السلع الأساسية خاصة السكر والزيت والأرز والمكرونة  والعديد من السلع الأخرى على أن يكون للمواطن حرية اختيار المنتجات بقيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين، كما يتم توفير كافة المنتجات الغذائية بفروع المجمعات و الشركات التابعة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لفترات مقبلة.


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