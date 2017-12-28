"التعليم" تعقد مقابلات شخصية لاختيار معلمى غرف المصادر بعدد من المحافظات





كتب محمود طه حسين

صرحت إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة إنه بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باختيار أفضل العناصر البشرية للتعامل مع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة يتم عقد مقابلات لاختيار متدربين قبل الحصول على التدريبات مما يعد طفرة في مجال الاختيار والتقييم، حيث عقدت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة مقابلات شخصية؛ وذلك لمعلمى غرف المصادر من محافظات الغربية وسوهاج ودمياط ومطروح، والذين تم ترشيحهم من قبل تلك المديريات، وذلك بديوان عام الوزارة.

فيما أكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة هالة عبد السلام أن تلك المقابلات تتم ضمن البروتوكول الموقع في شهر سبتمبر الماضي بين الوزارة واليونيسف وجامعة عين شمس؛ لتحسين أداء المعلمين بالمدارس الابتدائية الدامجة وأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعاون الوزارة مع منظمة اليونيسيف في تنفيذ برنامج «التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر» بدعم من الاتحاد الأوروبي، مضيفه انه من ضمن أهداف المشروع تدريب عدد 6 آلاف من المُعلمين والإخصائيين والمُوجهين على

موضوعات متعلقة بالدمج التعليمي وجودة العملية التعليمية.

حضر تلك المقابلات الدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة، والدكتور عبد الستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة، والدكتورة إيناس حجازي مدير قسم التعليم باليونيسف، والدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس.