التعليم: تأجيل تسجيل استمارات الثانوية إلى السبت للانتهاء من جاهزية الموقع

التعليم: تأجيل تسجيل استمارات الثانوية إلى السبت للانتهاء من جاهزية الموقعالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:03 م
الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل تسجيل طلاب الثانوية العامة لاستماراتهم الإلكترونية حتى السبت حتى يتم الانتهاء من الخطوات التى تسبق فتح باب التسجيل للطلاب منها جاهزية الموقع وأيضا تسلم المدارس لكلمات السر للطلاب.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أمس، فى بيان رسمى لها، أنه تم فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018، بحيث يمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر).
وصرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أن آخر موعد للمدارس لتسليم استمارات وكشوف (150 - د) امتحانات، للجان النظام والمراقبة بجميع قطاعاتها على مستوى الجمهورية هو يوم الخميس الموافق 22/3/2018.
أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المقيدين على نظام المنازل؛ فقد أفاد حجازى أن آخر موعد لتسجيل استماراتهم الإلكترونية هو يوم الخميس الموافق 29/3/2018، من خلال لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة التى يتبعها الطالب.
وتهيب الإدارة العامة للامتحانات بمديرى مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة بصورة صحيحة.
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