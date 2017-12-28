video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تأجيل تسجيل استمارات الثانوية إلى السبت للانتهاء من جاهزية الموقع

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:03 م
التعليم: تأجيل تسجيل استمارات الثانوية إلى السبت للانتهاء من جاهزية الموقع الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل تسجيل طلاب الثانوية العامة لاستماراتهم الإلكترونية حتى السبت حتى يتم الانتهاء من الخطوات التى تسبق فتح باب التسجيل للطلاب منها جاهزية الموقع وأيضا تسلم المدارس لكلمات السر للطلاب.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أمس، فى بيان رسمى لها، أنه تم فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018، بحيث يمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر).
 

وصرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أن آخر موعد للمدارس لتسليم استمارات وكشوف (150 - د) امتحانات، للجان النظام والمراقبة بجميع قطاعاتها على مستوى الجمهورية هو يوم الخميس الموافق 22/3/2018.

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المقيدين على نظام المنازل؛ فقد أفاد حجازى أن آخر موعد لتسجيل استماراتهم الإلكترونية هو يوم الخميس الموافق 29/3/2018، من خلال لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة التى يتبعها الطالب.

وتهيب الإدارة العامة للامتحانات بمديرى مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة بصورة صحيحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير التعليم يستمع لشكاوى تأخر صرف مكافأة الامتحانات لمعلمى العمرانية

التربية والتعليم

الثانوية العامة

استمارات الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة