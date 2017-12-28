التضامن: فتح باب التقديم لمشرفى حجاج الجمعيات منتصف يناير

كتب مدحت وهبة

ترأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتسير الحج التابعة للوزارة لمناقشة تقرير الحج لعام 1438هـ /2017 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج واستعدادات موسم الحج القادم.

وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية خلال منتصف شهر يناير 2018م على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg ، ويهدف ذلك إلى الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية، كما تم تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فوراَ في حجز الفنادق والخدمات في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين خلال موسم الحج القادم.

وأكدت وزيرة التضامن على أهمية تعظيم الإيجابيات واستمرار المؤسسة في تنفيذ برامج متنوعة للحج لتلبية كافة احتياجات أعضاء الجمعيات الأهلية من الفئات محدودة الدخل كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على البرنامج الزمنى لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1439 هـ واعتماد ضوابط جديدة لاختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفويةتجرى تحت إشراف الوزارة استناداً إلى معايير منضبطة تتسم بالشفافية والنزاهة على اعتبار أن المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة في نجاح منظومة الحج.

فيما تم استعراض تقرير رئيس بعثة الحج الماضية الدكتور مصطفى مدبولي وتحليل نقاط القوة والضعف للاستفادة منها للبعثة القادمة حيث أشار التقرير إلى تميز بعثة وزارة التضامن الاجتماعي وجودة خدماتها.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تستعين بالمشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية مناسك الحج ويتم اختيار مشرف لكل 47 حاجا وفقا لمعايير محددة.