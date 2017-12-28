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الخميس، 28 ديسمبر 2017 03:33 م
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التحقيق مع أمين شرطة لاتهامه بتهريب متهمة بالجيزة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:36 م
التحقيق مع أمين شرطة لاتهامه بتهريب متهمة بالجيزة مديرية أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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تحقق نيابة جنوب الجيزة فى واقعة القبض على أمين شرطة لاتهامه بتهريب متهمة، صادر ضدها حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل، وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الهرم أن المتهم حصل على مبلغ مالى من المتهمة نظير مساعدتها على الهرب عقب القبض عليها.

كان رجال مباحث قسم شرطة الهرم قد تمكنوا من ضبط أمين الشرطة المتهم، عقب توافر معلومات عن مساعدته للمتهمة على الهرب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.


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