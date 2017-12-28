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التحريات: ضابط عين شمس كون عصابة واستولى على مليونى جنيه من تاجر آثار

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:29 م
التحريات: ضابط عين شمس كون عصابة واستولى على مليونى جنيه من تاجر آثار قفص اتهام


كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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كشف تحريات المباحث الجنائية فى واقعة القبض على ضابط يدير تشكيلاً عصابياً لسرقة والنصب على المواطنين، حجم السرقات التى وردت فى الواقعة، حيث تبين أن الضابط المتهم اتفق مع 5 آخرين لتكوين عصابة لسرقة المواطنين، والاتجار بالقطع الأثرية لتحقيق مبالغ كبيرة.

وأضافت التحريات أن الضابط المتهم حدد دور جميع أفراد التشكيل العصابى، وتخصصهم فى النصب على المواطنين والسرقة، والاتجار بالآثار، وكان دور المتهم الثانى والثالث إحضار القطع الأثرية، والرابع والخامس توفير مشترى لترويج القطع الأثرية والحصول على المبلغ المالى من الزبون.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية وصلت إلى مليون و900 ألف جنيه من أحد  تجار الآثار، وذلك عقب اقتحام الضابط موقع التسليم على أنهم حملة، وإيهام تاجر الآثار بالقبض عليهم وإعطائه فرصة لمغافلتهم والهروب، وتسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحريات السابقة فى الواقعة، بعد أن أمرت أمس بحبس الضابط و5 آخرين متهمين بالسرقة والنصب على المواطنين.

وكانت النيابة قررت حبس ضابط بقسم شرطة بقسم عين شمس و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالسرقة والنصب على المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء عدد من المجنى عليهم للاستماع لأقوالهم.

البداية أثناء مرورها بنطاق تأمينها، لاحظت اضطراب المتهمين أثناء وقوفهم بأحد الشوارع الجانبية، وباستيقافهم عثر بحوزتهم على قطعة أثرية، فتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم رائد شرطة بقسم عين شمس، كون تشكيلا عصابيا مع 5 آخرين، واشتركوا فى توقيف المواطنين وسرقتهم بالإكراه، مستغلين صفة المتهم الأول الوظيفية.


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