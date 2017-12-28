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الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:33 م
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التحالف العربى يدمر 3 منصات صواريخ باليستية تابعة للحوثيين

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:12 م
التحالف العربى يدمر 3 منصات صواريخ باليستية تابعة للحوثيين التحالف العربى


أ ش أ
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أعلن الجيش اليمن، اليوم الخميس، أن مقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية، دمرت 3 منصات صواريخ باليستية تابعة لمليشيات الحوثى الإيرانية قادمة من محافظة صعدة باتجاه محافظة الجوف فى اليمن.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

 

 


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