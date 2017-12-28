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التحالف الدولى يعترف بمقتل 817 مدنيا خلال 3 أعوام فى غاراته بسوريا والعراق

الخميس، 28 ديسمبر 2017 06:05 م
التحالف الدولى يعترف بمقتل 817 مدنيا خلال 3 أعوام فى غاراته بسوريا والعراق قوات التحالف الدولى


واشنطن (أ ف ب)
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اعترف التحالف الدولى ضد تنظيم داعش  فى سوريا والعراق الخميس، بمقتل 16 مدنيا آخرين فى ضربات جوية ما يرفع حصيلة هؤلاء الضحايا إلى 817 مدنيا خلال 3 أعوام.

وقال التحالف الدولى فى بيان إنه استكمل فى نوفمبر درس 100 بلاغ وبلاغ بسقوط مدنيين، تبين أن 92 منها لا تتمتع بصدقية.

لكن تسعة بلاغات تتعلق بعمليات قصف وقعت بين 20 مارس و17 أكتوبر 2017 اعتبرت موثوقة وتتحدث عن سقوط 11 قتيلا.

ومن جهة أخرى، أضاف التحالف خمسة ضحايا مدنيين إلى أرقامه استنادا إلى بلاغات سابقة لم يعترف فى البداية إنه مسئول عنها.

وأوضح البيان "حتى اليوم واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، يرى "التحالف إنه من المرجح أن 817 مدنيا مدنيا على الأقل قتلوا عن غير قصد بضربات للتحالف" منذ بدء العملية ضد تنظيم داعش  فى أغسطس 2014. 


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