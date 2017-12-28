البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات العرب والأجانب





كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06%، وقفز بورصة النيل بنسبة 0.77%.