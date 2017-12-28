video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تنفيذ صفقة شراء شركة مملوكة لساويرس بقيمة 300 مليون جنيه

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:10 م
البورصة: تنفيذ صفقة شراء شركة مملوكة لساويرس بقيمة 300 مليون جنيه رجل الأعمال نجيب ساويرس


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر-ريفى، لعدد 1.8 مليون سهم بقيمة 240 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم أصالة للاستثمار والتنمية السياحية لعدد 6.4 مليون سهم بقيمة 32 مليون جنيه.
 
وكانت شركة سى آى كابيتال القابضة، قد أعلنت يوم 3 أكتوبر الماضى، عن توصلها لاتفاق مع شركة جيمينى القابضة للاستثمارات المالية، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، للاستحواذ على حصة جيمينى فى شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر والتى تمثل حصة أغلبية. 
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم استثمار للفنادق والتنمية السياحية لعدد 6 ملايين سهم بقيمة 30 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة وكالكس للصناعة والتجارة لعدد 2.6 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 435 مليون جنيه بكمية تداول 31 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 25 شركة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس ينشر ثانى حلقاته من برنامج "سرك فى بير" على تويتر

نجيب ساويرس يواصل مفاجآته لـ"سرك فى بير": كيف ربح 350 ألف دولار من 5 آلاف جنيه..ويتحدث عن قصص الحب فى حياته ومواصفات المرأة التى يفضلها.. ويكشف رأيه فى الموت والخوف.. وحكايات لأول مرة له مع أحمد فؤاد نجم

اخبار البورصة المصرية

ريفى

ساويرس

سى اى كابيتال

سوق خارج المقصورة



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة