البورصة: تنفيذ صفقة شراء شركة مملوكة لساويرس بقيمة 300 مليون جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة شراء شركة مملوكة لساويرس بقيمة 300 مليون جنيهالخميس، 28 ديسمبر 2017 08:10 م
رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر-ريفى، لعدد 1.8 مليون سهم بقيمة 240 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم أصالة للاستثمار والتنمية السياحية لعدد 6.4 مليون سهم بقيمة 32 مليون جنيه.
وكانت شركة سى آى كابيتال القابضة، قد أعلنت يوم 3 أكتوبر الماضى، عن توصلها لاتفاق مع شركة جيمينى القابضة للاستثمارات المالية، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، للاستحواذ على حصة جيمينى فى شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر والتى تمثل حصة أغلبية.
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم استثمار للفنادق والتنمية السياحية لعدد 6 ملايين سهم بقيمة 30 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة وكالكس للصناعة والتجارة لعدد 2.6 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون جنيه.
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 435 مليون جنيه بكمية تداول 31 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 25 شركة.
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