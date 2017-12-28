البورصة تقرر يوم الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك





كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يناير لعام 2018 إجازة رسمية بالبورصة، بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير.