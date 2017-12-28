البورصة تقرر يوم الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك

البورصة تقرر يوم الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوكالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:23 ص
محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يناير لعام 2018 إجازة رسمية بالبورصة، بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير.
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