video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:06 م
البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3% البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 825.815 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.3% عن الأسبوع الماضى.
 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.528 مليار جنيه إلى 403.161 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 2.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 219.772 مليار جنيه إلى 221.878 مليار جنيه بنسبة زيادة 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614.300 مليار جنيه إلى 625.039 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.7%.
 
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 14 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 14 ألف سند تقريباً.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تحقيق مستويات تاريخية ويتخطى 15 ألف نقطة

سهم "التوفيق للتأجير التمويلى" يختم أولى جلسات تداوله بارتفاع بنسبة 20.15%

البورصة: تنفيذ صفقة شراء شركة مملوكة لساويرس بقيمة 300 مليون جنيه

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة