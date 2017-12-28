البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%





كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 825.815 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.3% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.528 مليار جنيه إلى 403.161 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 2.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 219.772 مليار جنيه إلى 221.878 مليار جنيه بنسبة زيادة 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614.300 مليار جنيه إلى 625.039 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.7%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 14 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 14 ألف سند تقريباً.