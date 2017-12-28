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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:24 م
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى


كتب – أحمد يعقوب
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قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، وفى آخر اجتماعاتها فى 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
 
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 25%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

حاجه جميله....ودايع ل٣ سنوات ب فايده 16% ..فايده تصرف شهريا..وودايع ل ١٨ شهر ب 20% فايده

😁..بالبنوك الوطنيه

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