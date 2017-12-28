البنك الأهلى: 1.2 مليار جنيه تمويل مشروعات ثروة حيوانية وداجنة وسمكية





كتب أحمد يعقوب

وقع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو إدرار الألبان والذى من شأنه المساعدة فى التوسع فى استيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية تساعد على رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية.

وعقب التوقيع قالت الدكتورة منى محرز، إن البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام الوزارة لتنفيذ خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر بأسعار مخفضة وجوده عالية.

وأشادت بنجاحات البنك الأهلى المصرى ودوره الإيجابى الذى يمتد لتاريخ طويل كأحد أعرق وأقدم المؤسسات المالية فى دعم وتمويل المشروعات القومية، حيث تضمن البروتوكول توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء فى انتاج الالبان أو اللحوم.

وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إلى أن البروتوكول يأتى للتأكيد على قيام البنك بتنفيذ استراتيجيته فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية حيث يهدف البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية انتاج اللحوم أو الألبان التى تم الموافقة عليها فنيا من قبل الوزارة وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات وبما يمثل قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وينعكس ايجابيا على سد الفجوة الغذائية، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة حال توافر شروط المبادرة، أو أى من برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك.

وقال سعد محيى الدين مدير عام قطاع برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 37.5 مليار جنيه لعدد 55 ألف عميل ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل لتلك المشروعات بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع طبيعتها بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، وقد بلغ التمويل المتاح لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية نحو 1.2 مليار جم استفاد منها 7400 مشروع.