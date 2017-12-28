البنك الأهلى: الانتهاء من تجديد وافتتاح 229 فرعا من إجمالى 419

كتب أحمد يعقوب

افتتح محيى عبد البارى رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلى المصرى، فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية والذى تم إعادته لمقره الأصلى بعد انتهاء أعمال التطوير والتحديث.

وعقب الافتتاح قال محيى عبد البارى، إن الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذى يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذى يتم على احدث الطرز المتبعة فى القطاع المصرفى، مضيفا أن التطوير يتمثل فى تحديث وتجديد المبانى والأثاث فى صالات العملاء والمكاتب الخلفية ويمتد أيضا إلى إتاحة تسهيلات جديدة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تتمثل فى شباك خدمة عملاء قريب من مدخل الفرع وبارتفاع مناسب لهم تيسيرا عليهم وللتخفيف من أى معاناة قد تواجههم طوال فترة تواجدهم بالبنك.

وأضاف كما تم تخصيص منطقة لخدمة كبار العملاء Platinum لتوفير الوقت الذى يقضيه العميل فى البنك لإنجاز أعماله، ويضم الفرع نخبة من أفضل الكوادر فى القطاع المصرفى والتى يتم تدريبها على أحدث أساليب العمل المصرفى بشكل مستمر.

ومن جانبها قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة، إنه تم مد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والتجهيزات التقنية والمراقبة الفعالة المتبعة فى كبرى المؤسسات العالمية، وذلك فى إطار حرص إدارة البنك المستمرة على تطبيق أحدث التقنيات التى تتوافق مع المقاييس الدولية والتى تتيح خدمه أفضل وأسرع وأكثر أمانا لعملاء البنك بمختلف الفروع.

فيما أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أنه تم الانتهاء من تجديد واستحداث عدد 229 فرعا منهم 21 فرعا تم تغيير مقراتهم بمقرات جديدة و160 فرعا تم تطويرها وإجراء توسعة لها إضافة إلى 27 فرعا إلكترونيا بمختلف المحافظات، وذلك من إجمالى فروع البنك البالغ عددها حتى الآن 419 فرعا.

من جانبه أشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إلى أن إعادة افتتاح فرع المنتزه بعد تطويره يأتى ضمن الاستراتيجية التى يتبعها البنك الأهلى المصرى لتحديث شبكة فروعه فى كافة أرجاء الجمهورية والتى يصل عددها الحالى إلى 419 فرعا ووحدة مصرفية والتى يحرص البنك فيها على اتاحة كافة الخدمات المصرفية الجديدة خاصة التى تعتمد على التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة بما يسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بمختلف فئاتهم من أجل ترسيخ مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة ويعمل البنك المركزى المصرى على تطبيقه.