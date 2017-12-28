البرلمان العربي يؤكد أهمية عقد قمة عربية طارئة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى





كتب مصطفى عنبر

أكد البرلمان العربي أهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية .

وشدد القرار الصادر عن جلسة البرلمان العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني للعام 2017 والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، على ضرورة مواصلة البرلمان العربي دعمه الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والتصدي لأية محاولات لانتقاصالسيادة الفلسطينية عليها.

وأكد البرلمان في قراره، على ضرورة إنهاء الانقسامالفلسطيني والالتزام الامين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة واستمرار جهود جمهورية مصر العربية في المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تقفامام إنهاء الانقسام .

وطالب البرلمان، بالتنسيق بين البرلمان العربي واتحادالمحاميين العرب بشأن الموتمر المزمع تنفيذه من قبل اتحادالمحامين العرب والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف محاميعربي لحشد كافة طاقات المحامين العرب لدعم قضية القدسعلى المستويين القانوني والقضائي.

وأكد، على اعتماد خطة تحرك البرلمان العربي للتصديلترشيح القوة القائمة بالاحتلال ( اسرائيل) لشغل مقعد غيردائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 - 2020 .

وطالب أعضاء البرلمان، بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق وعدماقتصاره على المساهمات الرسمية مِم الدول العربية .

كما تم تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرارالمتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر 2017، وتثمين موقفالدول 129 التي صوتت لصالح القرار وحثها على دعم اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحث الدول التي صوتت ضد القرار او التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني .

كما كلّف أعضاء البرلمان في قراراتهم، رئيس البرلمان بمخاطبة كل من الامين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين ، على سبيل المثال اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، وقتل الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة يوم 15 ديسمبر 2017 .

وأكد القرار على اعتماد المذكرة القانونية المرفقة بشأن تنفيذ قرار الادارة الأمريكية بشأن القدس حتى يمكن استفادة وفود البرلمان منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها.