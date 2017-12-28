البرلمان العربى يقر خطة التصدى لترشح إسرائيل لمقعد غير دائم بمجلس الأمن

البرلمان العربى يقر خطة التصدى لترشح إسرائيل لمقعد غير دائم بمجلس الأمنالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:04 م
جلسة البرلمان العربى اليوم الخميس
كتب محمد شعلان
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أقر البرلمان العربى، فى جلسته العامة الثانية، اليوم الخميس، خطة التصدى لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن على أحد مقاعده العشرة غير الدائمة، وذلك حسبما قالت قناة اكسترا نيوز فى خبر عاجل.
كانت الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثانى للبرلمان العربى قد انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور مشعل السلمى، رئيس البرلمان العربى، وناقشت الجلسة مشروعات قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع فى اليمن، وخطة البرلمان لمنع إسرائيل من الحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة العربية.
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