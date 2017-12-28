video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البحث العلمى: فتح باب التقدم بمشروعات بحثية بمجال التكنولوجيا الحيوية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:28 م
البحث العلمى: فتح باب التقدم بمشروعات بحثية بمجال التكنولوجيا الحيوية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى


وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إطلاق الأكاديمية لمبادرة جديدة  لنقل التكنولوجيا وإنتاج بعض المنتجات الحيوية باستخدام الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى كخطوة نحو دعم صناعة إنتاج المركبات الحيوية عالية القيمة والتي تخدم صناعة الدواء والمواد التشخيصية والمنتجات التكنولوجية الحيوية ذات الاستخدامات المعملية وإضافات الأعلاف البيطرية.

 

وقالت الأكاديمية، فى بيان لها اليوم، إن المنتجات الحيوية تعتبر من المنتجات العالمية المتقدمة عالية القيمة لما لها من دور حيوي في صناعات عدة منها صناعة الأدوية المستخدمة في علاج العديد من أمراض الإنسان والحيوان ذات التأثير المباشر على المجتمعات واقتصاديات إنفاقها في المجال الصحي. كما تلعب تلك المنتجات دور مهم في صناعات متعددة ومنها إنتاج مواد تشخيصية وإنزيمات ومواد حيوية أساسية تستخدم معملياً في تقنيات البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية وبعض الإضافات عالية الجودة للأعلاف البيطرية والتي تحتكر أغلبها شركات عالمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقرير أكاديمية البحث العلمى الخاص ببراءات الاختراع

البحث العلمى

التكنولوجيا الحيوية



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة