البحث العلمى: فتح باب التقدم بمشروعات بحثية بمجال التكنولوجيا الحيوية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إطلاق الأكاديمية لمبادرة جديدة لنقل التكنولوجيا وإنتاج بعض المنتجات الحيوية باستخدام الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى كخطوة نحو دعم صناعة إنتاج المركبات الحيوية عالية القيمة والتي تخدم صناعة الدواء والمواد التشخيصية والمنتجات التكنولوجية الحيوية ذات الاستخدامات المعملية وإضافات الأعلاف البيطرية.

وقالت الأكاديمية، فى بيان لها اليوم، إن المنتجات الحيوية تعتبر من المنتجات العالمية المتقدمة عالية القيمة لما لها من دور حيوي في صناعات عدة منها صناعة الأدوية المستخدمة في علاج العديد من أمراض الإنسان والحيوان ذات التأثير المباشر على المجتمعات واقتصاديات إنفاقها في المجال الصحي. كما تلعب تلك المنتجات دور مهم في صناعات متعددة ومنها إنتاج مواد تشخيصية وإنزيمات ومواد حيوية أساسية تستخدم معملياً في تقنيات البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية وبعض الإضافات عالية الجودة للأعلاف البيطرية والتي تحتكر أغلبها شركات عالمية.