البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة الملاك بمساكن شيراتون

البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة الملاك بمساكن شيراتونالخميس، 28 ديسمبر 2017 11:49 ص
البابا تواضروس الثانى
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دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم مذابح كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بمساكن شيراتون بمصر الحديدة المذبح الرئيسي حمل اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري اسم الشهيد مارجرجس والأنبا ونس، والمذبح القبلي السمائيين والأنبا كاراس السائح.
شارك في مراسم التدشين الأنبا بيشوى مطران دمياط وتوابعها، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام وسط البلد، والأنبا مقار أسقف الشرقية، الأنبا إكليمندس،الأنبا لوكاس، الانبا دانيال أسقف المعادي ، والأنبا ماركوس أسقف عام حدائق القبة، والأنبا اغابيوس.
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