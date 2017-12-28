video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة الملاك بمساكن شيراتون

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:49 ص
البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة الملاك بمساكن شيراتون البابا تواضروس الثانى


/أ ش أ/
إضافة تعليق

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم مذابح كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بمساكن شيراتون بمصر الحديدة المذبح الرئيسي حمل اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري اسم الشهيد مارجرجس والأنبا ونس، والمذبح القبلي السمائيين والأنبا كاراس السائح.

شارك في مراسم التدشين الأنبا بيشوى مطران دمياط وتوابعها، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام وسط البلد، والأنبا مقار أسقف الشرقية، الأنبا إكليمندس،الأنبا لوكاس، الانبا دانيال أسقف المعادي ، والأنبا ماركوس أسقف عام حدائق القبة، والأنبا اغابيوس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ضد الإلحاد ولا نبرر تجريمه".. قساوسة يرفضون مشروع قانون تجريم الإلحاد.. أسقف شبرا: "كل واحد حر فى عبادته".. "الكاثوليكية": كلما رأينا ملحد شعرنا بالتقصير والسجن ليس حلا.. ورفعت فكرى: التشريع يعارض الدستور

البابا تواضروس

مذابح

كنيسة الملاك

مساكن شيراتون



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة