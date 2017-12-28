video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل إحدى أقارب عهد التميمى خلال تظاهرة أمام سجن عوفر

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:31 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل إحدى أقارب عهد التميمى خلال تظاهرة أمام سجن عوفر عهد التميمى


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الفلسطينية منال التميمى، إحدى قريبات عهد التميمى من أمام سجن عوفر قرب رام الله، وذلك خلال مسيرة تضامنية نظمتها القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية دعما للفتاة "عهد" خلال جلسة محاكمتها اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على المتظاهرين لتفريقهم من أمام سجن عوفر، واعتقلت اثنين آخرين أحدهما هو الناشط فى المقاومة الشعبية جميل البرغوثى.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثى، إن المسيرة الحاشدة التى انطلقت اليوم إلى سجن عوفر لن ترهبها قنابل الاحتلال ولن تتنازل عن الإفراج عن عهد التميمى ووالدتها ناريمان ونور ابنة عمها، مطالبا أيضا بالإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

وأكد أن تظاهراتنا مستمرة يوميا، وغدا سيكون يوما كفاحيا آخر عند حاجز مستوطنة "بيت ايل" (بالقرب من المدخل الشمالى لمدينة البيرة المتاخمة لرام الله) وتابع: "نحن سنبقى ولن نرحل.. يجب الضغط بكل الوسائل".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلى فى حرج حاليا لأن قضية عهد يهتم بها العالم أجمع، واكتسبت تضامنا دوليا معها بشكل خاص وذلك لتميزها الكفاحى والنضالى، مما جعل منها رمزا وأيقونة للنضال ضد المحتل.

وكانت ناريمان والدة الفتاة قد تم اعتقالها أيضا هى الأخرى عندما ذهبت للاطمئنان على ابنتها فى مركز التحقيق الإسرائيلى، وحاولت حضور التحقيق معها نظرا لأنها قاصر، كما اعتقل الاحتلال نور التميمى ابنة عم عهد، وأحمد التميمى من مدرسته.

ويحاول الادعاء العام الإسرائيلى تقديم لائحة اتهام بصيغة خطيرة ضد عهد التميمى مضمونها "ضرب مجند والتحريض المستمر ومحاولة إيقاع جنود فى كمين أمام منزلها.

والفتاة عهد التميمى ( 17 عاما) اعتقلها جنود الاحتلال الإسرائيلى، بعد حملة تحريض فى الإعلام العبرى الذى رأى أنها "أهانت جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلى"، بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى الذى يظهرها وهى تصفع جندياً إسرائيلياً، ولكن الشريط لم يظهر أن الجنود اعتدوا على حرمة منزل عائلتها واستخدمه منصة لقنص الطفل محمد التميمى (ابن عمها ) (15 عاما) برصاصة استقرت فى قاع الجمجمة ويرقد حاليا فى حالة حرجة فى قسم العناية المركزة بالمستشفى. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفتان إماراتيتان: عهد التميمى صارت أيقونة.. و2018 سيكون عام فلسطين دوليا

بعد عهد التميمى.. تعرف على حكاية مناضلات عربيات أثبتن أن "الثورة أنثى"

شيخ الأزهر يستنكر اعتقال الاحتلال الصهيونى للفتاة الفلسطينية "عهد التميمى"

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

التجارة تعلق تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فى 2018

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الحكومة: صرف المعاشات اعتبارا من أول يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

لليوم الخامس.. محمد صلاح يحافظ على صدارة استفتاء أفضل لاعب فى أفريقيا

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

استبعاد متعب وإكرامى من قائمة الأهلى أمام بتروجت.. وعودة ربيعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة